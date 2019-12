Avslutter støtten: Nå er Microsofts mobilsatsing offisielt helt død

Microsofts mobilsatsing ble som kjent aldri en suksess, og nå er det offisielt helt slutt for Windows 10 Mobile-plattformen. Dødsdatoen, som Microsoft ga oss i januar i år, har nemlig ankommet.

Fra og med den 10. desember vil plattformen ikke lenger motta noen sikkerhetsoppdateringer, fikser eller andre typer oppdateringer. Dette omfatter altså alle produkter basert på plattformen, inkludert Windows 10 Mobile Enterprise-enheter.

Lansert i 2015

I sin FAQ-seksjon på støttesidene har Microsoft allerede i lengre tid anbefalt å flytte over til Android- eller iOS-enheter, hvor Microsofts mobilapper vil fortsette å bli støttet. Selskapet peker også på at Windows Mobile-enheter vil fortsette å virke etter den 10. desember.

Windows 10 Mobile ble lansert i 2015 som oppfølgeren til Windows Phone-plattformen, et par år etter at Microsoft kjøpte Nokias mobilavdeling – et oppkjøp som utløste det tidenes største underskudd i Microsoft, med titusener av oppsagte medarbeidere som resultat.

Siden den gang har det i grunnen bare gått én vei med plattformen, og markedsandelen har aldri vært i nærheten av å skremme konkurrentene.

Ifølge nettstedet NetMarketShare hadde Microsofts mobilplattform en markedsandel på skrave 0,05 prosent i november i år. Android og iOS lå til sammenligning på henholdsvis 69,87 og 29,12 prosent.

– Vår største bommert noensinne

At Windows 10 Mobile var på dødens rand ble uoffisielt bekreftet allerede i 2017, da Microsoft opplyste at de ikke lenger fokuserer på verken nye funksjoner eller på ny maskinvare til plattformen.

Microsoft har innrømmet at selskapets manglende posisjonering på mobilmarkedet var en stor strategisk glipp. I et intervju i sommer uttalte Bill Gates at nederlaget på mobilfronten er det han angrer aller mest på i sin karriere.

– Det er at Android er standard non-Apple mobilplattformen. Det var en naturlig ting for Microsoft å vinne. Det handler virkelig om å vinne og ta alt. Hvis du er der med halvparten så mange apper, eller 90 prosent av appene, så er du på vei til fullstendig undergang, svarte Gates på spørsmål om hva som var Microsofts største bommert.