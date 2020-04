Podkast: Spøkelsesbyen Silicon Valley

Niclas Bergh Bugge er journalistpraktikant hos Teknisk Ukeblad Media fra Høgskulen i Volda. Her er hans reisebrev fra Palo Alto som podkast. En fortelling om hvordan verdens mest kjente teknologihovedstad ble like stille som en spøkelsesby. Historien kan du også lese her.

Podkasten Dobbeltklikk

Sebastian Storvik. Foto: Eirik Helland Urke

Sebastian Storvik i Digi.no og Inside Telecom har foreløpig mer kompetanse innen journalistikk enn IT. Dette forsøker han å jevne ut. Hver uke snakker han og representanter fra redaksjonen med kilder om aktuelle temaer fra IT-bransjen i Digis podkast Dobbeltklikk.

Alle episodene så langt

Episode 1 - Historien om kunstig intelligens



- Med Tomas Nordlander, forskningsdirektør i forskningsinstituttet IFE.

Episode 2 - AI, fødsler, og statistikk på steroider

- Med Inga Strümke, doktor i fysikk og AI-rådgiver i PWC.

Episode 3 - Allemannsnett, bredbånd og fiber i gullalder

- Med teleanalytiker Harald Wium Lie i Analysys Mason.

Episode 4 - Internett og sårbarhet

- Med teleanalytiker Harald Wium Lie i Analysys Mason.

Episode 5 - Astrup om Silicon Valley, digitalisering og demokrati

- Med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Spesial - Paul Scanlan i Huawei: del 1 og 2



- Med teknologidirektør i Huawei, Paul Scanlan.

Episode 6 - 500 artikler om AI

- Med artikkelforfatter, Alex Moltzau

Episode 7 - Storebror og overvåkning

- Med informatiker, Olav Lysne

Episode 8 og 9 - Ståling og helsefare

- Med blogger og forfatter Einar Flydal, og seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Lars Klæboe.

Episode 10 - AI-strategier, krigskappløp, klima og mytiske skapninger

- Med artikkelforfatter, Alex Moltzau

Episode 11 - Hackerjegere, digitalt heimevern, og sikkerhet

- Leder for IT-sikkerhetssatsingen til Atea Norge, Thomas Tømmernes.

Episode 12 - AI og pandemi

- Med Inga Strümke, doktor i fysikk og AI-rådgiver i PWC.

Episode 13 - Kodeskolen Academy

- Med Johan Bäck Persson, administrerende direktør i Academy Norway.