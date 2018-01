Mosaic gjorde WWW tilgjengelig for massene. I dag ville den ha fylt 25 år

Selv om World Wide Web (WWW), eller weben som vi gjerne kaller det, ble lansert av Tim Berners-Lee allerede den 6. august 1991 (mens fødselen skjedde i 1989), er det liten tvil om at Mosaic-nettleseren til NCSA (National Center for Supercomputing Applications) var produktet som førte til at webteknologien gikk fra å være kjent og interessant for noen få, til å bli tatt i bruk av forholdsvis mange.

Netscape-Marc

Den første utgaven av Mosaic ble utgitt den 23. januar 1993. Det er 25 år siden i dag. Kunngjøringen ble skrevet av Marc Andreessen, som var blant utviklerne av nettleseren. Han er nok likevel mer kjent for å ha etablert Netscape, opprinnelig under navnet Mosaic Communications Corporation. Men det var noe senere.

Mosaic var på ingen måte den første nettleseren. Men den ble lagd av profesjonelle utviklere på heltid, var relativt pålitelig og var ikke minst enkel å installere. Dette bidro å gjøre den til den mest brukte nettleseren inntil nye og bedre produkter kom på banen.

Målt etter dagens standard var den første utgaven av Mosaic, versjon 0.5, selvfølgelig et veldig elementært produkt. Den kunne gjengi tekst med enkel HTML-oppmerking og bilder. JavaScript og stilsett (CSS) lå fortsatt flere år fram i tid. Og selve brukergrensesnittet tilbød ikke all verdens med muligheter.

Nyttig funksjonalitet

Men som Berners-Lee påpekte et par dager etter utgivelsen, hadde Mosaic likevel funksjonalitet som var nyttig for virkelige brukere, slik som mulighet for å åpne flere vinduer, sende epost, lage utskrifter og å bokmerke interessante websider. Det eneste som virkelig skal ha vært nytt, var muligheten til å vise bilder blant teksten, i stedet for i separate vinduer. Mer funksjonalitet kom selvfølgelig i senere utgaver.

Den var fra starten av bare tilgjengelig for Unix-baserte systemer (i alle fall IRIX, AIX og SunOS 4), men etter hvert ble den også tilgjengelig for i alle fall Windows, Mac OS, AmigaOS og OpenVMS.

I 1994 lisensierte det amerikanske selskapet Spyglass teknologi og varemerker fra NCSA for å lage en egen nettleser, Spyglass Mosiac. I 1995 fikk Microsoft lisens til å bruke Spyglass Mosiac-koden i en egen nettleser, som ble kjent som Internet Explorer.

Den første versjonen av Internet Explorer uten Mosiac-kode var IE7.

Stort sett forlatt

Den siste utgaven av NCSA Mosaic kom i for drøyt 21 år siden. Andre utgaver av nettleseren skal ha blitt vedlikeholdt betydelig lenger. Trolig var det Mosaic-CK som holdt ut lengst. Den skal ha fått en siste vedlikeholdsoppdatering i oktober 2015.

De aller fleste av brukerne hadde da for mange år siden forlatt Mosaic til for fordel for Netscapes nettlesere. Netscape Navigator kom allerede i 1994, og mange Mosaic-brukere fikk nok en ny favoritt allerede da.

Senere kom kjente nettlesere som Opera (1995, opprinnelig som MultiTorg Opera), Mozilla (2002), Safari (2003), Firefox (2004), Chrome (2008), Edge (2015) og Vivaldi (2016).