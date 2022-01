Gikk du glipp av noen av disse Digi-sakene?

FOMO er generelt ikke en bra ting, men en gang i året kan vi legge det til side og tipse våre kjære lesere om ting de kanskje har gått glipp av i det muligens forvirrende årets som 2021 tross alt var.

Her er nemlig de ti mest leste Digi-sakene fra året som gikk:

10: Timepris for IT-konsulenter

Sånn apropos FOMO: Er du IT-konsulent, kan du finne ut hva slags timepris du burde legge deg på i 2021. På tiendeplassen er nemlig karriereseksjonens forsøk på å finne ut hva slags kompetanse som var mest etterspurt og verdsatt i fjorårets konsulentmarked.

Les saken: Konsulenter innen IT-sikkerhet kan ta 1000-lappen mer i timen enn systemutviklere

9: Nordic Choice lekker som en sil

På tampen av året kom det frem at Nordic Choice lakk som en sil. Ikke bare slapp uvedkommende inn, intern informasjon slapp også ut, og på niendeplassen over mest leste Digi-artikler kommer saken om hva de ubudne gjestene fikk med seg – og plasserte på det mørke nettet.

Les saken: Enorm lekkasje fra Nordic Choice lagt ut på nettet

8: Forhåndsbestilling av Starlink

I begynnelsen av 2021 kunne du forhåndsbestille Starlink – Elon Musks satellittbaserte Internett-tilgang – men da måtte du være rask. Vi antar at akkurat det skipet har seilt for denne gang, men du får nok muligheten igjen: Norge skal ikke dekkes før i 2022, og det kan godt hende flere pakker legges ut for salg når den tid kommer. I mellomtiden kan du lese litt om hvorfor dette er et vanskelig, men lovende prosjekt.

Les saken: Nå kan du bestille Elon Musks satellitt-internett

7: Facebook lekker også som en sil

Over en halv milliard mennesker fikk sine personopplysninger lekket fra Facebook, og 475.809 av disse var norske. Lekkasjen var muligens fra så langt tilbake som 2018, men først i fjor ble det mulig å sjekke om akkurat ditt telefonnummer var blant disse.

Fun fact: Facebook-sjefen selv var en av de 533 millioner brukerne som fikk sine opplysninger eksponert for uvedkommende.

Les saken: Sjekk om du er berørt av Facebook-lekkasjen

6: Gruve, ikke plantasje

På sjetteplass kommer saken om politiet i England som la merke til stor trafikk og ditto strømforbruk og varmeutvikling i en industribygning. Basert på tidligere erfaring antok de at det var snakk om en hasjplantasje, men da razziaen var et faktum, viste det seg at her var det ikke dyrking som foregikk, men graving – etter bitcoin.

Les saken: Stjal strøm: Politiet ventet å finne en hasjfabrikk, men fant noe helt annet

5: Mind control - eller er det bare det de vil du skal tro?

Det er uvisst hvor mye 5G-motstandere vet om elektronikk og hjernens mysterier, men det må være lov å anta det ikke er så mye, etter at noen av dem på tampen av 2020 offentliggjorde et koblingsdiagram som visstnok skulle være for en hjernekontroll-mekanisme. Diagrammet var ikke spesielt komplisert og viste seg å være for en gitarpedal.

Hvorfor noen skulle lage en mikroskopisk gitarpedal og putte den i covid-vaksinen, fikk vi aldri noe svar på, men vi har jo våre mistanker når det gjelder hvordan dette egentlig henger sammen.

Les saken: 5G-motstandere sirkulerte mind control-diagram. Det viste seg å være noe helt annet

4: Håndarbeid

Hvis du synes du har en kjedelig og gjentagende jobb, tenk bare på montørene som i 2021 måtte snu 300.000 parabolantenner etter at Canal Digital og Viasat ble slått sammen. Plutselig sendte de akkurat de samme programmene fra to ulike satellitter, og for å få en slutt på det, måtte hundretusenvis av paraboler justeres med seks grader.

Les saken: Må snu 300.000 parabolantenner etter sammenslåing

3: Vennligst oppdater din skadevare

På bronseplassen kom denne saken om at en ny type skadevare for Android var på gang, kamuflert som systemoppdatering. Heldigvis var den ikke tilgjengelig via Google Play, men måtte lastes ned fra tredjepartskilder.

Les saken: Ny Android-skadevare kan stjele nesten alt på mobilen

2: Bråkete bitcoin

Gruvedrift bråker. Slik er det visst, uansett om man knuser stein eller tall, og i Canada holdt naboene av en bitcoin-fabrikk på å bikke fullstendig på grunn av at de ble holdt våkne av støyen. Byrådet sammenlignet det med tortur, og innbyggerne beskrev det som noe som lignet boring i tennene, og støy fra 1.000 hårfønere.

Les saken: Naboene går på veggen: Har brukt over 60.000 kroner på å holde bitcoin-bråket ute av soverommet

1: Signaljamming

Den mest leste Digi-saken i 2021 kom så sent som i november og omhandlet at all bruk, kjøp og salg av signaljammere er forbudt og kan medføre overtredelsesgebyr eller fengsel i opptil seks måneder. Bøtene er ikke små heller, og det er den minste av de potensielle følgene av ulovlig bruk av slikt utstyr. Det kan blant annet også true sikkerheten i Luftambulansen, blålysetatene, Forsvaret,samt skape trøbbel for private mobil- og navigasjonssystemer.

Les saken: Det er straffbart å bruke disse i Norge

Bobler:

Det var selvsagt flere saker som var mye lest, og her er tre stykker som bare nesten nådde opp til topp ti – men ikke helt:

Arkivet

Savner du en sak, et tema eller bare noe å lese, kan du grave etter mer gull i Digi-arkivet. Her finner du over 90.000 artikler du kan søke i og/eller filtrere på artikkeltype og emner. Slå deg løs.