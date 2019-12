Dette er de mest leste Digi Ekstra-sakene i 2019. Mye handlet om lønn

Det er på tide å oppsummere året. I år har vi valgt å gjøre det ved å ta en titt på hvilke av Ekstra-sakene våre som ble mest lest av abonnentene. Med dette tilbyr vi også en forsinket julegave til de av leserne våre som ennå ikke er abonnenter. Lenkene i denne saken gir fri tilgang til de ti mest leste Digi Ekstra-sakene i 2019.

En rekke av sakene handler om lønn og andre jobbrelaterte forhold i IT-bransjen. Det er ingen tvil om at mange av leserne våre er opptatt av jobb og karriere.

Lønnskalkulator

Den aller mest leste Ekstra-saken i år, ble første gang publisert allerede i 2018. I høst ble den oppdatert med nye tall. Det dreier seg om vår svært populære lønnskalkulator for IT-bransjen, som kan gi et inntrykk av hvilket lønnsnivå leseren kan forvente, basert på informasjonen leseren opplyser om egen utdanning og erfaring.

Masseoppsigelser

Mange ville lese om misnøyen blant de ansatte etter at det i mai ble det varslet nye masseoppsigelser i IBM Services, hvor mange tidligere Evry-ansatte ble rammet. IBM overtok disse i 2015 da Evry satte bort mye av selskapets tekniske drift til det amerikanske selskapet. Les saken her:

Stemningen internt skal være pill råtten: Ansatte i kritisk miljø i IBM ønsker å si opp etter allmøte

Utviklerundersøkelse

Veldig mange i IT-bransjen er utviklere, og mange ønsker å bli det. Derfor er det ikke overraskende at en sak om hva som ofte kreves for å bli en høyt lønnet utvikler, ble mye lest:

90.000 utviklere: Disse språkene og yrkesveiene gir høyest lønn

Mister nattesøvn

IT-direktør Bjørn Villa i Trondheim kommune vakte oppsikt med sine uttalelser om det han kaller useriøse, norske IT-leverandører. Blant annet skrev han: «Når det både mangler vilje og evne hos leverandører, er nok tiden for videre out-sourcing over.»

IT-sjef i storkommune er dritt lei norske leverandører: – Jeg mister nattesøvn

Åpent kontorlandskap

Mange som jobber i åpne kontorlandskap, er misfornøyde med dette. Mange kjente seg trolig igjen i undersøkelsen som ble omtalt i denne saken, som gir motstanderne av åpne kontorlandskap gode argumenter:

Alle skal ha det, men effektiviteten faller med 30 prosent

Henter hjem IT-tjenester

Etter 15 år med outsourcing av IT-tjenestene til et lavkostland, valgte Norske skog å hente hjem igjen deler av IT-porteføljen og regnet med å spare penger på det, til tross for fire ganger så høy timebetaling. Les forklaringen i denne saken:

Droppet lavkostland og flyttet IT-systemene tilbake til Norge til fire ganger så høy pris

Apple Watch

Kan en smartklokke med 4G-støtte erstatte mobilen? Dette forsøkte kollega Erlend Tangeraas Lygre å finne ut. Hvordan det gikk, var det mange som var interesserte i å lese. Nysgjerrig? Les testen her:

«Galskap!»: Vi byttet ut mobilen med Apple Watch 4G i en uke

Lønnsforskjeller

Evry presenterte i mai en internundersøkelse om lønningene til selskapets 9000 ansatte, hvor det ble sett på hva som kan forklare lønnsforskjellene mellom de ansatte. Forklaringene kan du lese om i denne saken:

Evry publiserte de ansattes lønnsforskjeller

Mer lønn

I februar i år presenterte digi.no lønnsstatikken til SSB for 2018. Her kunne leserne blant annet se hvilke IT-relaterte yrker som har høyest lønn, men hva forhold som alder, utdannelse, geografi og kunnskap om programmeringsspråk kan ha å si for lønnsnivået. Les hele saken her:

Så mye tjente norske IT-ansatte i 2018

NRK og tjenesteutsetting

NRK fortalte på vårparten at planene om å gå i gang med å outsource IT–virksomheten allerede i sommer, var blitt endret. Endringer i leverandørmarkedet var blant årsakene. Les hele saken her:

Har over 400 IT-systemer: Nå er outsourcingen satt på vent etter store endringer i markedet